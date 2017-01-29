Фернандес — чемпион, Ковтун и Коляда — призёры ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристыстали призёрами чемпионата Европы в Остраве. Безоговорочную победу одержал испанецКовтун, показав лучший прокат в сезоне, сохранил за собой второе место. Коляда в произвольной программе был отнюдь не безупречен, но судьи оценили его выше, чем израильтянина Алексея Быченко, с которым после короткой программы россиянин соперничал за бронзу.1. Хавьер Фернандес (Испания) – 294,84.2. Максим Ковтун (Россия) – 266,80.3. Михаил Коляда (Россия) – 250,18…8.Александр Самарин (Россия) – 230,87.