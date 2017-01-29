Боброва: всегда благодарна льду, когда он нам помогает

Олимпийские чемпионы в командных соревнованияхвторой раз подряд стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по фигурному катанию, который прошёл в Остраве. Екатерина отметила, что тренер остался доволен их выступлением.«Я поблагодарила лёд, он был очень хорошим. Я всегда благодарна льду, когда он нам помогает. А так эмоции были сильные, мы сделали всё, что могли. Рады обоим прокатам, и тренер доволен. Для меня это важно», — приводит слова Бобровой пресс-служба ФФККР.