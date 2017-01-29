Российские прыгуны с трамплина стали шестыми в командном турнире на этапе КМ

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Виллингене (Германия) победу в командных соревнованиях одержала сборная Польши (931,5 балла), вторыми стали австрийские летающие лыжники (919,2), третьими – немцы (910,7). Сборная России заняла шестое место.
За национальную команду выступали Ильмир Хазетдинов, Дмитрий Васильев, Денис Корнилов и Евгений Климов. За своё выступление россияне набрали 767,3 балла.
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира. Виллинген, Германия
Мужчины. Командные соревнования. HS145
1. Польша – 931,5
2. Австрия – 919,2
3. Германия – 910,7
4. Словения – 791,2
5. Норвегия – 778,5
6. Россия – 767,3