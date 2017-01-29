Елфутина занимает шестое место на первом этапе КМ перед медальной гонкой

В Майами проходит первый этап Кубка мира по парусному спорту. Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2016, выступающая в классе RS:X, перед медальной гонкой (после 12 стартов из 13) занимает шестое место. В её активе первый, третий, четвёртый и пятый приходы. При этом она ни разу не была ниже 14-го места среди 34 участниц.1. Юнксю Лю (Китай) – 40,0 очков.2. Марина Алабау-Нейра (Испания) – 54,0.3. Изобель Хэмилтон (Великобритания) – 65,0…6. Стефания Елфутина (Россия) – 79,0.