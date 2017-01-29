Ковтун: сейчас я не хочу сравнить своё катание с тем, что было раньше

Российский фигурист, ставший серебряным призёром чемпионата Европы в Остраве, после выступления не скрывал радости от того, что справился на одном турнире с обеими программами и поднялся на пьедестал почёта.«Знаете, я всегда много работал. Но у меня был нелёгкий момент в жизни. Передо мной стоял какой-то барьер. Надеюсь, этот барьер преодолён. Рад тому, что выполнил задачу, которая передо мной была поставлена. Справился с ней почти, потому что та ошибка, которая была допущена на лутце (я сделал двойной вместо запланированного каскада тройной лутц – ойлер – тройной сальхов), на ней я потерял более 10 баллов. Потому что этот каскад очень дорогой и очень важный. Не просто так мы его поставили вместо теоретического третьего четверного. Рад, что получил за элементы почти все четвертые уровни, за исключением технической дорожки. Она третьего уровня, но отплюсована. Я выдал максимум эмоций и сегодня по-настоящему наслаждался своим катанием и чувствовал, как приносил радость людям, которые смотрели.Все знают, что я по тренировкам лучше всех. На тренировках всё получается легко и просто, но очень сложно всё это перенести на соревнования. Но сейчас я не хочу сравнить своё катание с тем, что было раньше. Мне надо идти вперёд и не думать об этом», — приводит слова Ковтуна пресс-служба ФФККР.