ЧМ по гандболу-2021 пройдёт в Испании, а ЧМ-2023 — в Дании, Норвегии и Швеции

Женский чемпионат мира по гандболу 2021 года пройдет в Испании, 2023 года — в Дании, Норвегии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).Соответствующее решение было принято по итогам очередного совета IHF.Для Испании это будет первый женский чемпионат мира, в 2013 году в Испании проходило мужское мировое первенство. Для Дании, Норвегии и Швеции это будет первое совместное проведение женского ЧМ. При этом Дания и Норвегия совместно проводили ЧМ в 1999 году. Норвегия также была хозяйкой ЧМ в 1993-м, а Дания — в 2015-м. В Швеции чемпионат мира ранее никогда не проходил.