Информатор ВАДА Степанова стала седьмой в беге на 800 м на этапе Мирового тура

Информатор Всемирного антидопингового агентства Юлия Степанова стала седьмой в забеге на 800 м на этапе зимнего Мирового тура, проходящем в Бостоне. Победу одержала американка Шарлин Липси. Степанова выступала в Бостоне под нейтральным флагом.1. Шарлин Липси (США) — 3,13.2. Хабитам Алему (Эфиопия) +0,37.3. Линси Шарп (Великобритания) +0,87…7. Юлия Степанова +1,08.Степанова и её муж в декабре 2014 года рассказали немецкому телеканалу ARD о случаях употребления допинга в России, после чего ВАДА начало масштабное расследование, вылившееся в многочисленные дисквалификации.