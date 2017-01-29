Погорилая: победить Медведеву крайне сложно, но вполне реально

Российская фигуристкапрокомментировала своё выступление на чемпионате Европы, где она завоевала серебряную медаль.«Я очень счастлива, после бронзовой медали завоевать серебряную. Для меня это ступенька выше. А так и до первого места уже не далеко. Поэтому я очень и очень рада. Подготовка к чемпионату Европы прошла хорошо и спокойно. Крайне понравилась поддержка зрителей. Зал постоянно был полон. Я чувствовала эту поддержку в каждом моменте. Как победить Евгению Медведеву? Нужно просто работать и хорошо кататься. Стабильность — это залог успеха. Безусловно это крайне сложно, но вполне реально.Лично я очень рада, что Каролина Костнер вернулась. Но это никак не повлияло на мои прокаты и результаты. Ведь кода я катаюсь, я отстраняюсь от всего. Не буду скрывать, что именно Костнер для меня является эталоном женского фигурного катания», — приводит слова Погорилой «Спорт FM».