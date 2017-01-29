Иванушкин может стать лучшим бомбардиром за всю историю сборной России по бенди

Нападающий сборной России по хоккею с мячомможет побить рекорд по количеству голов за национальную команду уже на чемпионате мира — 2017, который стартует в Швеции сегодня, 29 января.Иванушкину, который сыграл за сборную России на чемпионатах мира 64 матча, до действующего рекорда — 154 гола, обладателем которого является Сергей Обухов, осталось забить 14 мячей. В случае если он забьёт всего шесть, Евгений переместится на второе место.Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт 30 января со сборной Казахстана.