Коляда: прокатал и короткую, и произвольную программу даже не средне, а плохо

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию в Остраве россиянинпрокомментировал своё выступление на соревнованиях.«Я прокатал короткую и произвольную программу не хорошо, даже не средне, а плохо. Хотя готов был намного лучше. В произвольной было падение с лутца, тулуп с ошибкой. Первый аксель сделал. Думаю: ну всё, слава богу, первый барьер пройден. На второй аксель ехал, я был полностью уверен, что пойду его и сделаю. Но почему-то поторопился. Надо было плечи подержать, а я… не знаю пока. Приедем в Питер, будем разбирать с тренером, анализировать.Думаю, дело в психологии, потому что физически я был готов хорошо», — приводит слова Коляды официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.