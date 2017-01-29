Пертахия — восьмая на этапе Кубка мира по фристайлу в могуле

Австралиецпобедил в соревнованиях по могулу на этапе Кубка мира по фристайлу в Калгари. Лучшим из россиян стал, показавший 25-й результат. Среди женщин первенствовала австралийка Бритни Кокс, а россиянкистали восьмой и девятой соответственно.1. Мэтт Грэм (Австралия) – 85,34.2. Майкл Кингсбери (Канада) – 83,90.3. Бенжамин Каве (Франция) – 82,89…25. Егор Ануфриев (Россия) – 72,69…39. Максим Михайлов (Россия) – 69,09…41. Андрей Махнев (Россия) – 68,80…48. Никита Капитонов (Россия) – 62,62.1. Бритни Кокс (Австралия) – 82,11.2. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) – 80,02.3. Хлоя Дюфур-Лапойнт (Канада) – 75,19…8. Марика Пертахия (Россия) – 73,51.9. Регина Рахимова (Россия) – 73,28…30. Ксения Кузнецова (Россия) – 63,80.