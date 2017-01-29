Пертахия — восьмая на этапе Кубка мира по фристайлу в могуле

Австралиец Мэтт Грэм победил в соревнованиях по могулу на этапе Кубка мира по фристайлу в Калгари. Лучшим из россиян стал Егор Ануфриев, показавший 25-й результат. Среди женщин первенствовала австралийка Бритни Кокс, а россиянки Марика Пертахия и Регина Рахимова стали восьмой и девятой соответственно.
Фристайл. Этап Кубка мира. Калгари, Канада
Мужчины. Могул
1. Мэтт Грэм (Австралия) – 85,34.
2. Майкл Кингсбери (Канада) – 83,90.
3. Бенжамин Каве (Франция) – 82,89…
25. Егор Ануфриев (Россия) – 72,69…
39. Максим Михайлов (Россия) – 69,09…
41. Андрей Махнев (Россия) – 68,80…
48. Никита Капитонов (Россия) – 62,62.
Женщины. Могул
1. Бритни Кокс (Австралия) – 82,11.
2. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) – 80,02.
3. Хлоя Дюфур-Лапойнт (Канада) – 75,19…
8. Марика Пертахия (Россия) – 73,51.
9. Регина Рахимова (Россия) – 73,28…
30. Ксения Кузнецова (Россия) – 63,80.