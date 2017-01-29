Российские шпажисты — девятые на этапе КМ по фехтованию в Хайденхайме

Сборная Италии победила в мужских соревнованиях шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Хайденхайме. В финале итальянцы оказались сильнее команды Франции со счётом 45:40. Третье место заняла сборная Украины, одолевшая в малом финале китайцев — 36:29.Сборная России стала девятой, уступив в 1/8 финала команде Китая со счётом 43:45. В турнире за 9-16-е места россияне последовательно взяли верх над канадцами, американцами и японцами.1. Италия.2. Франция.3. Украина…9. Россия.