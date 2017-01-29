Мужская и женская сборные ХМАО победили в командных гонках на ЧР по биатлону

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа победила в мужской командной гонке на 10 км в рамках чемпионата России по биатлону в Уфе. Чемпионами страны стали Иван Томилов, Евгений и Михаил Боярских и Алексей Корнев.
Среди женщин также первенствовала команда из Ханты-Мансийского автономного округа. Победительницами стали Кристина Смирнова, Анастасия Морозова, Екатерина Шумилова и Алёна Ильиных.
Биатлон. Чемпионат России. Уфа
Командная гонка, 10 км. Мужчины
1. ХМАО — 27.00,4 (2)
2. Башкортостан +39,1 (1)
3. Санкт-Петербург +1.39,5 (3)
Командная гонка, 7,5 км. Женщины
1. ХМАО — 26.18,7 (2).
2. Новосибирская область — +35,8 (4).
3. ЯНАО — +45,7 (2).