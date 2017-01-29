Гурьев: и Слепцова, и Старых могут помочь сборной России в эстафете на ЧМ

Старший тренер женской сборной Тюменской области по биатлонупрокомментировал шансына выступление на чемпионате мира в Хохфильцене.«У нас есть принципы комплектования команды, троих уже назвали – это Подчуфарова, Глазырина и Акимова. А следующих троих будут определять по чемпионату Европы, рассматривать призёров. А их у нас всего двое – Старых и Слепцова.Насчёт эстафеты, давайте повременим с этим вопросом, эстафета только 17 февраля, состав будут определять накануне. Ясно, что и Света Слепцова, и Ира Старых могут помочь – было у нас три спортсменки, четвёртой не хватало. Вику Сливко проверяли, но проверка получилась немного неудачная, спортсменка приехала в Мекку биатлона Рупольдинг — и сразу на первый этап эстафеты… Сейчас же у нас выбор будет из шести фамилий, чтобы сформировать команду: кто-то подстраховать может, не просто четыре спортсменки, и не дай бог кто заболел», — приводит слова Гурьева «Спорт-экспресс».