IAAF обеспокоена новой иммиграционной политикой США в связи с ЧМ-2021

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запросила гарантии того, что принимаемые новым президентом США Дональдом Трампом законы, касающиеся иммиграционной политики страны, не повлияют на условия проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2021, который должен состояться в США. Об этом сообщает AP.Трамп уже успел подписать ряд указов по ужесточению иммиграционной политики — в частности, по ограничению въезда в США граждан Ирана, Ирака, Сирии, Сомали, Судана, Йемена и Ливии на срок до 90 дней. Заявления о принятии подобных законов были важной частью предвыборной политики Трампа.«Нам нужно чёткое представление о том, какие последствия будет иметь новая иммиграционная политика США. Главное, нам нужны гарантии того, что эта политика не окажет отрицательное влияние на условия проведения ЧМ-2021 по лёгкой атлетике», — заявил один из представителей IAAF.