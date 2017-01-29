Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хиршер выиграл этап КМ по гигантскому слалому, Андриенко занял 16-е место

29 января 2017, воскресенье. 17:23. Другие
В Гармиш-Партенкирхене завершился 14-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин. В гигантском слаломе победу одержал австриец Марсель Хиршер. Второе место занял швед Матс Олссон, а третьим стал немец Штефан Луитц. Россиянин Александр Андриенко показал 16-е время.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 14-й этап. Гармиш-Партенкирхен, Германия
Мужчины. Гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.39,95.
2. Матс Олссон (Швеция) – 2.41,45.
3. Штефан Луитц (Германия) – 2.41,90…
16. Александр Андриенко (Россия) – 2.43,34.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
29 января 2017, воскресенье
17:45 Шубенков: я из-за Степановой уже год пропустил, можно его из карьеры выкинуть
17:30 Конькобежец Мурашов выиграл второй старт на 500 м на этапе КМ в Берлине
17:25 Словенка Штуец победила на этапе КМ по супергиганту
17:23 Хиршер выиграл этап КМ по гигантскому слалому, Андриенко занял 16-е место
16:59 IAAF обеспокоена новой иммиграционной политикой США в связи с ЧМ-2021
16:48 Степанов: российский спорт возглавляет человек, создавший допинговую систему
16:24 Летающая лыжница Таканаси выиграла этап КМ в Румынии, Аввакумова — седьмая
16:19 Сборная России выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы
16:14 Балахничёв: стать информатором ВАДА Степанову подтолкнула ненависть к коллегам
16:02 Гурьев: и Слепцова, и Старых могут помочь сборной России в эстафете на ЧМ
15:45 Репилов — серебряный призёр чемпионата мира по санному спорту в Иглсе
14:45 Иверсен выиграл масс-старт на 30 км на этапе КМ в Фалуне, Бессмертных — восьмой
14:17 Мужская и женская сборные ХМАО победили в командных гонках на ЧР по биатлону
13:38 Бекбулатов и Касумов победили на Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске
13:32 Фильм про Родченкова «Икар» получил специальный приз на кинофестивале «Сандэнс»
13:16 Ухов, Кучина и Сидорова победили на этапе зимнего тура ВФЛА в Волгограде
12:41 Виролайнен и Гараничев выиграли супермикст на ЧЕ по биатлону в Польше
12:36 Шишкарёв: до моего прихода Россия полностью утратила свои позиции в ЕГФ и ИГФ
12:30 Российские шпажисты — девятые на этапе КМ по фехтованию в Хайденхайме
12:22 Японец Ватанабэ установил мировой рекорд в плавании на 200 м брассом
12:01 Медведева, Погорилая, Ковтун — в фотообзоре ЧЕ по фигурному катанию
11:56 Бьорген: очень расстроена новыми обвинениями в употреблении допинга
11:42 Пертахия — восьмая на этапе Кубка мира по фристайлу в могуле
11:34 Сборная России разгромила Норвегию в полуфинале ЧМ U19 по бенди
10:16 Россияне стали 14-ми на этапе Мировой серии по регби-7 в Веллингтоне
10:16 Самарин: теперь обо мне узнал широкий круг людей, что поможет в дальнейшем
10:05 Коляда: прокатал и короткую, и произвольную программу даже не средне, а плохо
09:53 Матлаков, Опарин и Гунина добились побед в 5-м туре турнира в Гибралтаре
09:22 Арндт выиграл гонку Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race
08:56 Степанова: в США я в безопасности, потому что нахожусь далеко от России
06:14 Иванушкин может стать лучшим бомбардиром за всю историю сборной России по бенди
04:28 Погорилая: победить Медведеву крайне сложно, но вполне реально
04:00 Информатор ВАДА Степанова стала седьмой в беге на 800 м на этапе Мирового тура
01:18 Словения одержала волевую победу над Хорватией в матче за бронзу ЧМ по гандболу
01:03 ЧМ по гандболу — 2021 пройдёт в Испании, а ЧМ-2023 — в Дании, Норвегии и Швеции
01:02 Ковтун: сейчас я не хочу сравнить своё катание с тем, что было раньше
00:43 Елфутина занимает шестое место на первом этапе КМ перед медальной гонкой
00:32 «Лада» на выезде обыграла «Метцинген» в Кубке ЕГФ
00:19 Российские прыгуны с трамплина стали шестыми в командном турнире на этапе КМ
00:18 Боброва: всегда благодарна льду, когда он нам помогает
00:11 Фернандес — чемпион, Ковтун и Коляда — призёры ЧЕ по фигурному катанию
28 января 2017, суббота
23:30 Карякин потерял шансы на победу на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
23:00 «Кубань» на выезде обыграла «Лейпциг» в Кубке ЕГФ
22:41 Борцы Чакаев, Куруглиев и Хугаев победили на «Гран-при Иван Ярыгин»
22:00 Стрельцов и Мошкова победили в спринте на этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке
Все новости RSS
Как вы относитесь к употреблению спортсменами запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+