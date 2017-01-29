Словенка Штуец победила на этапе КМ по супергиганту

В Кортина д’Ампеццо завершился 14-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин. В супергиганте первенствовала словенка. Она выиграла 0,31 секунды у итальянки Софии Годжиа и 0,70 секунды – у австрийки Анны Вейт. Россиянка Александра Прокопьева стала 48-й из 53 финишировавших.1. Илька Штуец (Словения) – 1.19,81.2. София Годжиа (Италия) – 1.20,12.3. Анна Вейт (Австрия) – 1.20,51…48. Александра Прокопьева (Россия) – 1.23,39.