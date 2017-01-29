Конькобежец Мурашов выиграл второй старт на 500 м на этапе КМ в Берлине

Россиянин Руслан Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия). Вслед за российским спортсменом финишировали голландские спринтеры. Роналд Малдер отстал от Мурашова на 0,06 секунды, а Кай Фербий — на 0,17.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия
500 м. Второй старт
1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,81.
2. Рональд Малдер (Нидерланды) — 34,87.
3. Кай Фербий (Нидерланды) – 34,98…
14. Алексей Есин (Россия) – 35,27…
19. Артём Кузнецов (Россия) – 35,55.