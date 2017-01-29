Российские саночники завершили ЧМ бронзой в эстафете

Сборная России завоевала бронзовые медали в эстафете на чемпионате мира по санному спорту, который завершился в Иглсе (Австрия). Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов в борьбе за третье место опередили итальянцев на 0,011 секунды. Победителем эстафеты стала команда Германии, серебро выиграла сборная США.
Всего по итогам чемпионата мира российские саночники завоевали три медали — два серебра Репилова в личных соревнованиях и бронзу в эстафете.
Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс, Австрия
Эстафета
1. Германия – 2.08,474.
2. США – 2.08,664.
3. Россия – 2.08,984.