Состав сборной России на ЧМ по биатлону тренеры назовут 30 января

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал результат выступления команды на чемпионате Европы в Польше, где отечественные биатлонисты завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном зачёте.
«Что касается итогов выступления сборной на чемпионате Европы, то естественно, медали, которые мы завоевали, говорят о том, что команда очень хорошо подошла к старту и удачно выступила — давно такого не было. Многие сборные приехали сильными составами — Болгария, сильная команда у Чехии, польская команда, Украина. Меня очень радует, что наши спортсмены конкурентоспособные, считаю, что это очень удачное выступление и хороший результат.
Пока о составе на чемпионат мира говорить рано, завтра у нас соберётся тренерский штаб, и мы определимся с окончательным составом на чемпионат мира. Есть ряд вопросов по женской и мужской командам. Есть вопросы и по эстафете.
Александр Логинов выступил на высоком уровне и показал очень высокую скорость, плюс стрелковая подготовка у него находится на самом достойном уровне. Сейчас, конечно, рано давать Саше какие-то авансы, он ведёт подготовку, тем более было два пропущенных сезона. Посмотрим, в каком состоянии он будет в дальнейшем», — приводит слова Касперовича ТАСС.