Конькобежка Юракова завоевала бронзу в забеге на 3000 м на этапе КМ в Берлине

Россиянка Анна Юракова завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 метров на пятом этапе Кубка мира, который завершился в Берлине (Германия). Победительницей стала голландка Ирен Вюст, со вторым временем финишировала чешка Мартина Сабликова.
Россиянка Ольга Граф заняла шестое место, Наталья Воронина — 15-е.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия
Женщины. 3000 м
1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 4.01,77.
2. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.02,38.
3. Анна Юракова (Россия) – 4.04,64…
6. Ольга Граф (Россия) – 4.06,68…
15. Наталья Воронина (Россия) – 4.09,81.