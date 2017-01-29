Летающий лыжник Веллингер выиграл на этапе Кубка мира в Германии, Климов — 11-й

Немецкий летающий лыжник Андреас Веллингеродержал победу на 11-м этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который завершился в Виллингене. Второе и третье места заняли австрийцы Штефан Крафт и Мануэль Феттнер. Лучший из российских спортсменов Евгений Климов был 11-м, Денис Корнилов – 17-й.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 11-й этап. Виллинген, Германия
К-130
1. Андреас Веллингер (Германия) – 242,3.
2. Штефан Крафт (Австрия) – 242,0.
3. Мануэль Феттнер (Австрия) – 241,0…
11. Евгений Климов (Россия) – 214,8…
17. Денис Корнилов (Россия) – 201,4…
39. Дмитрий Васильев (Россия) – 91,1…
50. Ильмир Хазетдинов (Россия) – 71,8.