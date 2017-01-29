Сирант и Косецкая выиграли финалы Кубка России по бадминтону

29 января во дворце спорта «Борисоглебский» (Раменское, Московская область) состоялись финалы Кубка России по бадминтону.Кубок России – турнир, на который персонально вызываются лучшие спортсмены на основании всероссийского рейтинга. В этом году турнир собрал 120 спортсменов из 18 регионов страны.Победителем в мужской одиночке стал, который одолел Антона Иванова — 25:23, 16:21, 21:12.В женской одиночке повторился финал чемпионата России – встретилисьи Наталья Перминова. Косецкая вновь одержала верх, на этот раз с ещё более заметным преимуществом — 21:16, 21:5.Обладателями титулов в парных разрядах стали Александр Николаенко с Василием Кузнецовым, Ольга Морозова с Анастасией Червяковой и Родион Алимов с Алиной Давлетовой. При этом каждый из чемпионов микста дошёл до финала в мужской и женской паре соответственно, но потерпел там поражение.