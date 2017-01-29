Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Португалией

Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с командой Португалии во втором товарищеском матче со счётом 2:2. В составе россиян отличилисьРанее в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы – 2018 россияне дважды обыграли сборную Нидерландов в Зволле, а также португальцев в первом матче, который, как и вторая игра, прошёл в Лиссабоне.Отбор к ЧЕ-2018 для сборной России, которая на трёх последних чемпионатах Европы завоевывала серебряные медали, начнётся с основного квалификационного турнира. Матчи этой стадии запланированы на 3-12 апреля в Турции. Финальная стадия чемпионата Европы пройдёт в Словении в феврале 2018 года.Португалия – Россия – 2:2 (2:2).Голы: Коэлью,3, Анилтон, 19 – Антошкин, 15, Ниязов, 18.