Сборная Франции выиграла домашний чемпионат мира по гандболу

Мужская сборная Франции одержала победу над командой Норвегии в финале домашнего чемпионата мира по гандболу со счётом 33:26. Французские гандболисты стали сильнейшими на планете во второй раз подряд и в шестой раз в своей истории (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017 годы), при этом в 2001 году турнир также проходил во Франции.Накануне бронзовыми призёрами стали гандболисты из Словении, переигравшие хорватов в матче за третье место со счётом 31:30.Сборная России завершила борьбу за медали на стадии 1/8 финала, уступив команде Словении (26:32), и по итогам турнира заняла 12-е место.Следующий чемпионат мира пройдёт в 2019 году в Дании и Германии.