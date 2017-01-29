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175 лет назад 2016
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Васильев: чтобы конкурировать с Шипулиным, Логинову надо побегать на этапах КМ

29 января 2017, воскресенье. 22:41. Другие
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, подводя итоги чемпионата Европы, поразмышлял о перспективах попадания обладателя трёх золотых медалей континентального первенства Александра Логинова на чемпионат мира.

«В том, что Логинов талантливый парень, нет никаких сомнений. И то, что он станет хорошим подспорьем Шипулину, тоже. А насчет заявлений: «Берегись, Шипулин!» — для этого Логинову ещё надо побегать на этапах Кубка мира. Дадим себя Логинову проявить на чемпионате мира, если его возьмут в команду.

Мы всех деталей не знаем, что там происходит в закулисье. Но, на мой взгляд, Логинов явно укрепил бы команду на ЧМ. Причём не только в эстафете, но и в индивидуальных гонках. У Саши и со стрельбой всё в порядке, и ход хороший. Да и своими результатами в этом сезоне в общем и на чемпионате Европы в частности он заслужил место в сборной. На ЧМ едут Малышко и Гараничев, а Логинов явно сильнее их на данный момент. И здесь вопрос его приглашения в сборную на чемпионат мира носит политический подтекст.

Тренерам надо разговаривать со спортсменами и самим Сашей. Объяснять, что всем никогда не угодишь. А ведь все эти разговоры за спиной — хороший способ вывести спортсмена из строя. Поэтому Саше надо даже виду не подавать, что это на него действует. Просто надо делать своё дело и всё», — приводит слова Васильева «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Александр Логинов Дмитрий Васильев
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