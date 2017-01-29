Медведева: для меня самое главное — откататься в своё удовольствие

Чемпионка Европы – 2017 в по фигурному катаниюрассказала, что значат для неё спорт, медали и рекорды.«Золотая медаль чемпионата Европы — это часть моего удовлетворения от этого старта. Я рада, что получила удовольствие, после произвольной программы у меня появилось ощущение, что сил прибавилось. А потом ещё уснуть не могла до четырёх утра.Для меня спорт – это, наверное, возможность показать себя. И вообще возможности человека. Если брать не только фигурное катание, но и другие виды спорта — везде ставятся рекорды, везде поднимаются планки. И очень хорошо, когда люди друг друга мотивируют. Это правильно.Мировые рекорды? Для меня самое главное — откататься в своё удовольствие. Оценки ставят судьи. Они решают, насколько хорошо ты откатался.Спорт — штука нелёгкая, это я могу сказать точно. Как и любое другое дело, если им заниматься, вкладывая всю душу. Неважно, какая это профессия или какое это увлечение — на него вы будете тратить очень много сил. Бывают моменты, когда тяжело, когда не хочется что-то делать. Но ты берёшь и заставляешь себя это делать. Ради того чувства удовлетворения, которое потом получаешь», — приводит слова Медведевой «Советский спорт».