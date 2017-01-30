Немец Френцель выиграл этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Австрии

Немецстал победителем седьмого этапа Кубка мира по лыжному двоеборью, который прошёл в Зеефельде (Австрия). Заняв четвёртое место в прыжках с трамплина, Френцель выиграл гонку Гундерсена. Ещё один представитель Германии, победивший в прыжках с трамплина,, в итоге занял второе место, отстав от победителя на 30,5 секунды. Третьим стал австриецРоссияне не принимали участия в соревнованиях.1 (4-й после прыжка). Эрик Френцель (Германия) – 37.32,2.2 (1). Йоханнес Рыдзек (Германия) – отставание 30,5.3 (2). Бернард Грубер (Австрия) – + 1.18,6.