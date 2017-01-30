Привалов: таких же успехов, как на ЧЕ, у россиян на ЧМ не будет

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлонув свете успешного выступления российской команды на чемпионате Европы поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.«Конечно, таких же успехов, как на первенстве Европы, у нас на чемпионате мира не будет. На этапах Кубка мира мы всё-таки проигрывали конкурентам. Здесь у нас некоторые проблемы с ходом. Чемпионат мира – не только сочетание двух основных компонентов: бега и стрельбы, но и психологическая устойчивость. Многое зависит от моральной подготовки лидеров. Если Фуркад психологически выдержит, то обыграет наших, потому что он сильнее россиян.Кто из участников первенства Европы попадёт в команду на чемпионат мира? Гараничев, Логинов, у женщин – Старых. Слепцова будет рассматриваться. Три человека – реальные претенденты на попадание в сборную. Хотя и Малышко, и Волков претендуют… В любом случае, выбор за тренерами», — приводит слова Привалова «Спорт-экспресс».