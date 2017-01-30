Писеев: по потенциалу Ковтун не слабее Фернандеса

Почётный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР)подвёл итоги выступления сборной России в одиночном катании.«Больше всего порадовало выступление Ковтуна. Наконец-то Максим раскрылся, дай бог, чтобы он действительно преодолел психологический барьер, который мешал ему стабильно выступать все эти годы. По потенциалу он не слабее Фернандеса. Парень понимает, старается, но иногда ему что-то мешает: то занимается новой машиной, то покупкой квартиры… Для жизни эти вещи необходимы, но в спортивной карьере они где-то отвлекают, мешают ему. Что касается его произвольной программы, то он заметно разгрузил ее. Четверные прыжки перестали идти друг за другом. Считаю, это способствовало его уверенному прокату.Если говорить про женщин, то на сегодняшний день Медведева на голову выше всех остальных. Не знаю, как пойдёт дальше, когда начнётся период перестройки организма, а сейчас ей ничто не мешает, у нее интересная программа, помимо элементов она блестяще прыгает шикарную комбинацию «три-три-три». Всё исполняет на скорости, артистическая сторона на самом высоком уровне. Все основные прыжки она делает во второй половине программы, что даёт ей дополнительные бонусы. Поэтому она абсолютно заслуженно бьёт мировые рекорды, и, уверен, она может их улучшить уже на ближайшем чемпионате мира», — приводят слова Писеева «Известия».