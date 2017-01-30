Российские саблистки стали третьими на этапе Кубка мира в Нью-Йорке

Россиянки Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Яна Егорян и София Позднякова заняли третье место в командных соревнованиях саблисток на этапе Кубка мира в Нью-Йорке. Российская сборная смогла дойти до полуфинала, где уступила сборной Южной Кореи (40:45).
Во втором полуфинале сборная Франции обыграла Венгрию со счётом 45:35. В финале француженки ещё более уверенно победили кореянок — 45:33.
«Сегодня мы заняли 3-е место на ЭКМ в Америке! Сказать, что я горжусь своей командой, — не сказать ничего… Все — большие молодцы, и мы идём по правильному пути. Спасибо всем, кто за нас болел и переживал. Дальше будет ещё лучше», — написала Егорян на своей странице в «Инстаграме».