Мо Фара: кажется, Трамп сделал меня изгоем

Четырёхкратный олимпийский чемпионвыразил негодование по поводу подписания президентом СШАуказа об ограничении въезда в страну мигрантов.«1 января Её Величество Королева сделала меня рыцарем, а 27 января президент Дональд Трамп, кажется, сделал меня изгоем. Я гражданин Великобритании, который последние 6 лет жил в США. Я усердно работал, вносил вклад в общество, платил налоги и воспитывал четырёх детей в том месте, которое они называют домом.Теперь мне и таким, как я, говорят, что нам здесь не рады. Я беспокоюсь по поводу того, что скажу детям, как объясню, почему их папа не может прийти домой, почему президент ввёл политику невежества и предрассудков.Я переехал в Великобританию из Сомали в 8 лет, получил шанс добиться успеха и воплотить мечты в жизнь. Я горжусь тем, что представлял свою страну, выигрывал медали для британцев. Моя история – пример того, чего можно добиться, если следовать политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции», — написал Фара на своей странице в «Фейсбуке».В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 млн человек, нелегально проживающих в США. Также он делал жёсткие заявления в адрес исламистов.