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175 лет назад 2016
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Мо Фара: кажется, Трамп сделал меня изгоем

30 января 2017, понедельник. 03:45. Другие
Четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фара выразил негодование по поводу подписания президентом США Дональдом Трампом указа об ограничении въезда в страну мигрантов.

«1 января Её Величество Королева сделала меня рыцарем, а 27 января президент Дональд Трамп, кажется, сделал меня изгоем. Я гражданин Великобритании, который последние 6 лет жил в США. Я усердно работал, вносил вклад в общество, платил налоги и воспитывал четырёх детей в том месте, которое они называют домом.

Теперь мне и таким, как я, говорят, что нам здесь не рады. Я беспокоюсь по поводу того, что скажу детям, как объясню, почему их папа не может прийти домой, почему президент ввёл политику невежества и предрассудков.

Я переехал в Великобританию из Сомали в 8 лет, получил шанс добиться успеха и воплотить мечты в жизнь. Я горжусь тем, что представлял свою страну, выигрывал медали для британцев. Моя история – пример того, чего можно добиться, если следовать политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции», — написал Фара на своей странице в «Фейсбуке».

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 млн человек, нелегально проживающих в США. Также он делал жёсткие заявления в адрес исламистов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мо Фара
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