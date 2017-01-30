Волков стал самым титулованным биатлонистом в истории чемпионатов Европы

Россиянин, завоевав золотую медаль в составе сборной России в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Душниках-Здруе (Польша), стал самым титулованным спортсменом на европейских первенствах. Это седьмое золото, которое Волков взял на этом соревновании.Ранее Волков брал по одной золотой медали на ЧЕ 2010 и 2011 годов, а также по две — на ЧЕ 2012 и 2015 годов. Кроме того, в активе Алексея есть три серебряные и две бронзовые награды чемпионатов Европы.До Волкова самым титулованным биатлонистом на чемпионатах Европы являлся поляк Томаш Сикора, в активе которого шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.