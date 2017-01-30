Свидлер победил Спрагетта в шестом туре шахматного турнира в Гибралтаре

В Гибралтаре продолжается традиционный шахматный фестиваль Tradewise Gibraltar Chess Festival. В шестом туре россиянинсыграл вничью с представительницей Болгариипобедил канадца— испанкуНичьими завершились партии с участием россиян(с),Звягинцев, Матлаков и Свидлер на 1 балл отстают от лидеров — англичанина, американцаи испанца(5,5 балла).Турнир, проходящий по швейцарской системе, завершится 2 февраля.