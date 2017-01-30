Лыжница Васильева выиграла золото Универсиады в гонке на 5 км, Нечаевская — 2-я

Российская лыжница Лилия Васильева выиграла золото в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем на зимней Универсиаде в Алма-Ате (Казахстан). Её соотечественница Анна Нечаевская стала серебряным призёром. Бронза досталась представительнице Казахстана Анне Шевченко.
Универсиада. Алма-Ата. Лыжные гонки. Индивидуальная гонка на 5 км классическим стилем. Женщины
1. Лилия Васильева (Россия) — 14.08,60.
2. Анна Нечаевская (Россия) — +13,3.
3. Анна Шевченко (Казахстан) — +15,2…
5. Ксения Малеванная (Россия) — +33,6…
7. Мария Давыденкова (Россия) — +38,8.
8. Ольга Репницына (Россия) — +51,1…
15. Оксана Главацких (Россия) — +1.08,2.