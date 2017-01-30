Лыжник Гонтарь завоевал золото Универсиады в гонке на 10 км, Ростовцев — серебро

Российский лыжник Валерий Гонтарь завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом на Универсиаде в Алма-Ате (Казахстана). Серебряным призёром стал его соотечественник Дмитрий Ростовцев. Третье место занял француз Александр Пуй.
Универсиада. Алма-Ата. Лыжные гонки. Индивидуальная гонка на 10 км классическим ходом
Мужчины
1. Валерий Гонтарь (Россия) – 25.12,0.
2. Дмитрий Ростовцев (Россия) – +8,9.
3. Александр Пуй (Франция) – +21,8…
7. Кирилл Вичужанин (Россия) – +1.01,5…
10. Егор Березин (Россия) – +1.15,5…
18. Роман Тарасов (Россия) – +1.46,6…
27. Юрий Гаврилов (Россия) – + 2.16,4.