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Лыжник Гонтарь завоевал золото Универсиады в гонке на 10 км, Ростовцев — серебро

30 января 2017, понедельник. 11:28. Другие
Российский лыжник Валерий Гонтарь завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом на Универсиаде в Алма-Ате (Казахстана). Серебряным призёром стал его соотечественник Дмитрий Ростовцев. Третье место занял француз Александр Пуй.

Универсиада. Алма-Ата. Лыжные гонки. Индивидуальная гонка на 10 км классическим ходом
Мужчины
1. Валерий Гонтарь (Россия) – 25.12,0.
2. Дмитрий Ростовцев (Россия) – +8,9.
3. Александр Пуй (Франция) – +21,8…
7. Кирилл Вичужанин (Россия) – +1.01,5…
10. Егор Березин (Россия) – +1.15,5…
18. Роман Тарасов (Россия) – +1.46,6…
27. Юрий Гаврилов (Россия) – + 2.16,4.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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