Фристайлист Трушкин стал пятым в акробатике на зимней Универсиаде — 2017

В Алма-Ате (Казахстан) продолжается зимняя Универсиада. В лыжной акробатике победы одержали представители Китая Ли Чжонлин и Чжу Иньинь. Лучший из россиян Максим Трушкин стал пятым.
Зимняя Универсиада. Алма-Ата. Фристайл. Мужчины. Акробатика
1. Ли Чжонлин (Китай) – 97,99.
2. Артём Большаков (Беларусь) – 90,94.
3. Гуо Цимин (Китай) – 86,31…
5. Максим Трушкин (Россия) – 73,08.
Женщины. Акробатика
1. Чжу Иньинь (Китай) – 64,09.
2. Жибек Арапбаева (Казахстан) – 60,84.
3. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) – 60,48…
7. Елена Зайцева (Россия) – 56,17.