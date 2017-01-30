Сноубордист Богданов выиграл золото на зимней Универсиаде — 2017, Шкурихин — 2-й

В Алма-Ате (Казахстан) продолжается зимняя Универсиада. В соревнованиях сноубордистов в параллельном гигантском слаломе победили россиянин Богдан Богданов и представительница Польши Александра Крол. Россиянин Владислав Шкурихин стал обладателем серебряной награды.
Зимняя Универсиада. Алма-Ата. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом
1. Богдан Богданов (Россия).
2. Владислав Шкурихин (Россия).
3. Александр Белинский (Украина).
Женщины. Параллельный гигантский слалом
1. Александра Крол (Польша).
2. Аннамари Данча (Украина).
3. Каролина Штокфиш (Польша)…
5. Вера Колегова (Россия).