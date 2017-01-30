Волков: на ЧЕ произошла банальная техническая ошибка людей, отвечавших за звук

Биатлонист Алексей Волков, выигравший в составе сборной России золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Польше, прокомментировал конфуз, который произошёл на цветочной церемонии после гонки. Российские, норвежские и украинские биатлонисты покинули подиум, когда диджей по ошибке включил гимн России.
«Произошла банальная техническая ошибка людей, отвечавших за звук на награждении. На видео показана цветочная церемония, во время которой гимны не исполняют. Польские организаторы по ошибке запустили музыку, но, довольно быстро осознав свой просчёт, отключили звук. Мы же по привычке, как на всех других подобных церемониях, сошли с пьедестала, зная, что гимн услышим потом, после вручения медалей. Так и произошло. Через несколько минут гимн России прозвучал.
Всем командам дали отмашку: сходим с пьедестала и идём переодеваться. Но, повторюсь, мы же знали, что гимн должен играться потом, поэтому, когда его включили на цветочной церемонии, тоже восприняли это как техническую ошибку», — цитирует Волкова «Лайф».