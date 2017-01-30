Бойцов: награждение биатлонистов РФ состоялось позже. И на нём гимн прозвучал

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов прокомментировал конфуз, который произошёл на цветочной церемонии после смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в Душники-Здруе. Российские, норвежские и украинские биатлонисты покинули подиум, когда диджей по ошибке включил гимн России.
«Произошёл технический ляп организаторов. На цветочной церемонии гимн не исполняется. Налицо ошибка организаторов, которая, впрочем, была быстро исправлена. Само награждение наших спортсменов медалями состоялось потом. И на нём гимн России прозвучал», — цитирует Бойцова «Лайф».