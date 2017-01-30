Т. Бё и Сулемдал вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка IBU в Осрблье

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по биатлону сезона-2010/11, не выступавший в Кубке мира сезона-2016/17 из-за проблем с дыхательными путями, включён в состав сборной Норвегии на этап Кубка IBU в Осрблье (Словакия), сообщает официальный сайт федерации биатлона Норвегии. Соревнования пройдут 3-4 февраля.В состав мужской команды также вошлиВ заявку женской сборной включены