Т. Бё и Сулемдал вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка IBU в Осрблье

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по биатлону сезона-2010/11 Тарьей Бё, не выступавший в Кубке мира сезона-2016/17 из-за проблем с дыхательными путями, включён в состав сборной Норвегии на этап Кубка IBU в Осрблье (Словакия), сообщает официальный сайт федерации биатлона Норвегии. Соревнования пройдут 3-4 февраля.
В состав мужской команды также вошли Ветле Шоста Кристиансен, Фредрик Гьесбакк, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Кристоффер Лангойен Шельвик и Андреас Дало Варнес.
В заявку женской сборной включены Сюннёве Сулемдал, Марион Реннинг Хубер, Рикке Андерсен, Сигрид Бильстад Неросен.