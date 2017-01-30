Сноубордистка Костенко выиграла два старта в биг-эйре на этапе Кубка Европы

На этапе Кубка Европы по сноуборду в Фонт Ромеу (Франция) россиянка Елена Костенко выиграла два старта в дисциплине «биг-эйр». Серебро в разных стартах завоевали француженки Люан Галгуэра и Лола Абу, бронзовым призёром дважды была хорватка Леа Юговац. Ещё одна россиянка Нина Диана Зырянова была четвёртой и пятой.
Оба старта среди мужчин выиграл француз Энцо Вала. Серебряными призёрами стали японец Такеру Оцука и хорват Тино Стояк, бронзу завоевали россиянин Никита Тютерев и француз Янник Буджела.
Во втором старте среди мужчин Тютерев был четвёртым. Остальные россияне показали следующие результаты: Вадим Бобрышев – четвёртый и 13-й, Юрий Чемодуров – седьмой и девятый, Вячеслав Эгле – 10-й и 14-й.