Сноубордистка Костенко выиграла два старта в биг-эйре на этапе Кубка Европы

На этапе Кубка Европы по сноуборду в Фонт Ромеу (Франция) россиянкавыиграла два старта в дисциплине «биг-эйр». Серебро в разных стартах завоевали француженки, бронзовым призёром дважды была хорватка. Ещё одна россиянкабыла четвёртой и пятой.Оба старта среди мужчин выиграл француз. Серебряными призёрами стали японеци хорват, бронзу завоевали россиянини французВо втором старте среди мужчин Тютерев был четвёртым. Остальные россияне показали следующие результаты:– четвёртый и 13-й,– седьмой и девятый, В– 10-й и 14-й.