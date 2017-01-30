Мутко поздравил фигуристов и биатлонистов с триумфом на ЧЕ

Вице-премьер РФпоздравил сборные России по биатлону и фигурному катанию с триумфальным выступлением на чемпионатах Европы.«Эти выходные подарили нам несколько поводов для настоящей радости и гордости за российский спорт. Этот результат — лучший ответ всем критикам и скептикам, которые утратили веру в наших спортсменов. От всей души поздравляю биатлонистов и фигуристов с этими знаковыми достижениями и желаю им крепости духа и новых ярких побед на предстоящих стартах», — приводит слова Мутко «Интерфакс».Сборные России на обоих турнирах стали лучшими в общекомандном медальном зачёте. На ЧЕ по биатлону в Польше Россия завоевала 13 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых. На ЧЕ по фигурному катанию в Чехии российские спортсмены выиграли шесть медалей – по две каждого достоинства.