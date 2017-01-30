Балахничёв: нужно вырабатывать новую концепцию развития спорта в России

Экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетикирассказал о проблемах в российском спорте.«Ко мне ежедневно обращаются спортсмены и коллеги с вопросом «Что нам делать дальше?». Они не получают чётких ответов от министерства спорта, видят, как всё рушится, и утомлены бредом пресс-релизов про «случаи нетерпимости допинга», «объективные случаи нарушения антидопинговых правил» и «образование антидопинговой среды». Официальные лица зачастую несут дичайшую чушь, говорят полунамёками, загадочно подмигивают или отмалчиваются. Чем занята комиссия Смирнова — вообще не ясно. Более того, внутри России нет ни одного аналитического центра, который способен выработать внятную программу реформы спорта, а не шлак в виде бессмысленных НИРов.Ситуация вокруг российского спорта катастрофична, и бессмысленно продолжать келейные разговоры. Нужно ставить острые вопросы, искать на них ответы и совместно вырабатывать новую концепцию развития спорта в России. Я более не намерен молчать и мягко втирать мысли в лысины чиновников. За свои ошибки я уже заплатил и продолжаю платить очень высокую цену. Уроки извлёк, имею право поделиться выводами. Тысячи публикаций в СМИ с момента начала моей сетевой активизации и заинтересованность читателей говорят о том, что резон продолжить есть. Более того, я думаю, что это моё не право, а долг», — написал Балахничёв в «Фейсбуке».