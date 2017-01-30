Драчёв: если иностранцы решат бойкотировать ЧМ из-за Логинова — пожалуйста

Четырёхкратный чемпион мира по биатлонуподелился мнением о том, стоит ли тренерам национальной команды прислушиваться к иностранцам, советующим не брать на чемпионат мира отбывшего дисквалификацию за допинг«Да какая нам разница? Пусть говорят что хотят! Какой смысл вечно смотреть в сторону Запада? Логинов отбыл своё наказание и имеет полное право выступать. У них тоже хватает проблем: бегают «астматики» да спортсмены со справками… Пусть покажут свои медицинские документы. Тогда, думаю, станут меньше разговаривать. Если же захотят бойкотировать соревнования — пожалуйста. Нам же будет легче.Если вы хотите услышать моё мнение, то я бы взял Логинова на чемпионат мира. Парень выступил очень хорошо. Может, появилась бы возможность поставить его на одну из гонок. Почему бы, например, не попробовать Сашу в индивидуалке?» — сказал Драчёв в интервью RT.