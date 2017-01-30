Бестемьянова: российские пары стали жертвами заговора в танцах на льду

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова выразила уверенность, что на прошедшем чемпионате Европы в танцах на льду существовал заговор, жертвами которого стали в том числе российские пары. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв завоевали бронзовые медали, Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 10-ми.
«Ни для кого не секрет, что существуют технологии, как можно бороться за места, особенно в танцах. Мы представляли интересы только первой пары, а надо было бороться за две, и тогда бы взяли две медали. Итальянский дуэт, который стал вторым, катался из рук вон плохо. Получилось, что Александра Степанова и Иван Букин при прекрасном прокате оказались на пятом месте и пропустили вперёд израильский дуэт. Израильтяне — хорошие ребята, но они ещё недостаточно сильны. Как можно было их пропустить вперёд?
Второй итальянский дуэт проиграл только потому, что упал. А наша третья пара не справилась с этой нервозной обстановкой — Никита Кацалапов сорвался, не выдержав накала после короткой программы, где им с Викторией Синициной поставили очень низкие оценки. Это всё было спланировано. Некая коалиция — и я не боюсь про это говорить — массированно пошла на определённые действия.
То, что было в танцах на льду, можно назвать только безобразием. После первого дня соревнований вдруг стали менять итоговый протокол. Сразу стало понятно, как судили: вдруг оказалось, что итальянцам что-то лишнее дали, и пришлось снимать баллы. На мой взгляд, был заговор против Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые якобы всем надоели. Фантастические замечательные французы вдруг получают незаслуженно низкие оценки. Это говорит о том, что пытались сделать искусственную революцию. А при таких событиях щепки летят, и, к сожалению, щепками оказались две наши пары, особенно Степанова и Букин. А Синицина с Кацалаповым очень плохо прокатали произвольный танец — они не выдержали и сломались», — сказала Бестемьянова в интервью «Газете.Ru».