Дегтярёв: ответ МПК паралимпийцам РФ против всех норм международного права

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодёжной политикепрокомментировал отказ Международного паралимпийского комитета, последовавший на просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под конкретные гарантии ПКР.«Комментарий по сегодняшнему скандалу не подразумевает полутонов и неуместного закругления дипломатическими фразами. Решение Международного паралимпийского комитета, отклонившего предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к зимним Играм, напрочь противоречит олимпийской хартии и всем мыслимым нормам международного права.Чудовищная практика „коллективной ответственности“ как излюбленный инструмент многих международных чиновников, а также продолжающаяся дискриминация спортсменов по национальному признаку – это тупиковый путь, разъедающий и разрушающий сам фундамент мирового спорта», — приводит слова Дегтярёва «Р-Спорт».