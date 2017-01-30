Ашапатов: возможно, российских паралимпийцев хотят превратить в статистов

Четырёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетикепрокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отказать российским спортсменам в участии в международных квалификационных соревнованиях к зимним Играм 2018 года в Пхёнчхане.«Это шокирующая новость. Не думали, что дойдёт до такого. Это удар по всему нашему паралимпийскому движению. Может быть, они хотят, чтобы наше паралимпийское движение застопорилось, мы перестали показывать хорошие результаты и стали обычными статистами», — сказал Ашапатов в интервью RT.