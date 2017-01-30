Известны стартовые номера российских биатлонистов на первые гонки Универсиады

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов, которые 31 января примут участие в индивидуальных гонках в рамках Всемирной зимней Универсиады в Алма-Ате, сообщает пресс-служба СБР.Тамара Воронина (6-й стартовый номер), Анастасия Егорова (10), Надежда Дубова (17), Инна Смирнова (31), Ольга Шестерикова (32), Евгения Павлова (34).Дмитрий Иванов (9), Александр Поварницын (14), Семён Сучилов (21), Иван Печёнкин (23), Александр Дедюхин (36), Сергей Корастылёв (37).Старт женской гонки назначен 31 января на 8:15 мск, мужчины начнут гонку в 11:15 мск.