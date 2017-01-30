Известны стартовые номера российских биатлонистов на первые гонки Универсиады

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов, которые 31 января примут участие в индивидуальных гонках в рамках Всемирной зимней Универсиады в Алма-Ате, сообщает пресс-служба СБР.
Женщины: Тамара Воронина (6-й стартовый номер), Анастасия Егорова (10), Надежда Дубова (17), Инна Смирнова (31), Ольга Шестерикова (32), Евгения Павлова (34).
Мужчины: Дмитрий Иванов (9), Александр Поварницын (14), Семён Сучилов (21), Иван Печёнкин (23), Александр Дедюхин (36), Сергей Корастылёв (37).
Старт женской гонки назначен 31 января на 8:15 мск, мужчины начнут гонку в 11:15 мск.