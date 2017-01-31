Гимнаст Стретович перенёс операцию на руке

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве российский гимнаст Иван Стретович перенёс операцию на кисти руки в одной из немецких клиник.
«Операция длилась 3 часа 40 минут. Общее состояние неплохое. Руку вообще не чувствую, врачи говорят, что только завтра смогу более-менее шевелить пальцами. Через два дня меня выпишут, и в скором времени я улечу домой. Прогнозы врачей таковы: только через три месяца смогу начинать разрабатывать руку», — написал Стретович на своей странице в «инстаграме».
Таким образом, спортсмен не сможет выступить на чемпионатах России и Европы 2017 года. Континентальное первенство пройдёт с 19 по 23 апреля в Румынии.
Фото можно посмотреть, перейдя по ссылке https://www.instagram.com/p/BP5L6zFgaCb/